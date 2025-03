Forza Horizon 5 sur PlayStation 5 le 29 avril

Publié le Lundi 3 mars 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Hâte !

On sait déjà depuis un mois que le meilleur jeu de courses débarquera sur PS5, après avoir fait carrière sur PC et Xbox. On sait désormais à quelle date il arrive. Ce sera pour le 29 avril prochain.Forza Horizon 5 arrive avec près de 900 voitures, plus de 40 mises à jour thématiques, deux extensions et du crossplay sur toutes les plateformes.Les précommandes sont désormais ouvertes.Notez, enfin, que le jeu arrivera en même temps qu'une nouvelle mise à jour de contenu, baptisée Horizon Realms, qui comprendra notamment un nouveau circuit de course, l'Horizon Stadium et 4 nouvelles voitures.Et on vous renvoie toujours sur notre test