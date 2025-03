Tier List DOFUS 3.0 : Les classes ultimes pour briller en PvM et en PvP !

Publié le Vendredi 28 février 2025 à 11:59:25 par (Exterieur)

Conclusion

Ne perdez plus de temps à chercher la classe parfaite ! Débutant ou expert, maîtrisez les classes les plus dominantes de DOFUS 3.0. Surpassez vos rivaux, brisez les chaînes de la défaite et devenez une vraie légende !Dans DOFUS, le choix de la classe peut changer votre expérience de jeu. Certaines classes sont plus adaptées au PvM, d’autres au PvP, et quelques-unes sont idéales pour les deux. Le guide suivant vous aidera à faire le bon choix pour briller dans chaque combat et dominer le jeu. Pour optimiser votre expérience, n'oubliez pas d’aller LootBar pour achat Kamas C'est une classe polyvalente qui excelle dans le placement des alliés et des ennemis, offrant un contrôle exceptionnel du champ de bataille. Malgré sa faiblesse en terme de dégâts en solo, son intérêt est très important en jeu d’équipe grâce à son pouvoir de placement, Tank et gain de points de bouclier.C'est une classe puissante qui occasionne un très grand dégât en mêlée. Très compatibles pour les nouveaux joueurs que les experts. Sa force en solo lui donne une bonne notoriété chez les joueurs. Malgré les nerfs elle reste toujours une classe solide.L’archer ultime de Dofus, elle occasionne de grand dégâts à distance et en zone, place les monstres et efficace en PvM et en PvP.Berserker sanguinaire, le Sacrieur puise sa force dans ses propres blessures, augmentant sa puissance au fur et à mesure qu'il encaisse des dégâts mêlées et semi-distance. Cette classe autant de points de bouclier et invoque une lame qui l’aide en combat.Guérisseur dévoué qui se concentre sur le soin et le soutien de ses alliés avec des dégâts importants en mono cibles et invoque un lapin qui à son tour occasionne de gros dégâts.Invocateur de créatures qui appelle des familiers pour soutenir le groupe, mais sa lenteur et sa dépendance aux invocations le rendent moins efficace en PvM et en PvP (3v3).Il s’agit d’une classe polyvalente surtout en PvP. Elle représente un assassin furtif qui maîtrise l'invisibilité et les pièges pour surprendre ses ennemis.Elle représente un Guerrier bestial qui se transforme en bête féroce pour infliger des dégâts en mêlée, mais souffre d'un manque de polyvalence.Maître du retrait de PM et de la prospection et entrave les mouvements ennemis tout en augmentant les chances de butin pour son groupe.Une classe polyvalente qui combine les attaques à moyenne portée et les capacités défensives. Elle est très utile en PvP qu’en PvM. Cette classe est l’une des favorites des joueurs depuis sa création.Joueur invétéré qui mise sur la chance avec des sorts aux effets aléatoires mais potentiellement dévastateurs. Fort en PvP mais pas très pratique en PvM.Ingénieur technologique qui déploie des tourelles pour attaquer, soigner ou protéger, tout en offrant une grande adaptabilité. Grâce au gameplay auteur de ses invoques, le Steamer est une classe très polyvalente autant en PvP qu’en PvM.Cette classe est spécialisée dans la protection car elle utilise des glyphes et des armures pour défendre ses alliés et entraver ses adversaires. Sa faiblesse en terme de soin ne la limite pas à être une classe solide dans le jeu.Classe compliquée en jeu, mais très utile en solo. Elle représente le Maître des éléments qui combine de différentes runes pour déclencher des effets puissants et variés.Maître des masques qui adapte son style de combat en changeant de masque, offrant des rôles variés tels que tank, damage dealer ou même le support.Faible à distance,mais très puissant en mêlées.Manipulateur de portails qui crée des passages permettant des déplacements rapides et des attaques stratégiques. C’est une classe qui demande une stratégie efficace pour les emplacements et les rotations de portails, très utile en groupe.Invocateur naturel, le Sadida utilise des poupées aux effets divers pour soigner, entraver ou infliger des dégâts. Cette classe retire les PM/PA et infecte les ennemis pour réaliser des dégâts de zone.Expert en explosifs, le Roublard place des bombes stratégiques sur le champ de bataille pour contrôler l'espace et infliger des dégâts massifs.Maître du temps qui manipule les points d'action (PA) en les retirant aux ennemis ou en les accordant aux alliés, mais il nécessite une gestion très précise pour optimiser son potentiel.Pour vous aider à mieux comprendre les classes les plus performantes, voici un résumé des meilleures classes en PvM et en PvP, classées par leurs niveaux de performance !Monocompte :Les classes en tête du classement PvM en monocompte sont celles qui offrent un bon équilibre entre dégâts et survie. Elles sont adaptées aux joueurs qui préfèrent évoluer seuls et doivent être capables de gérer divers types d'ennemis.Pour les équipes de 4, les classes les plus performantes sont celles qui peuvent offrir une bonne complémentarité avec les autres membres de l'équipe. Ces classes peuvent s'adapter à différentes stratégies.Dans les équipes de 8, l'importance des classes de soutien stratégique à l'équipe tout en étant capables de tenir tête aux ennemis en groupe.En PvP, les classes les plus efficaces sont celles qui peuvent contrôler le terrain. Les classes en tête du classement sont souvent celles qui offrent une bonne polyvalence, une capacité à infliger des dégâts importants et une certaine résilience en combat.Maintenant c’est à vous de se lancer dans le jeu et de s’épanouir dans votre choix de classe. Certes, aucune classe n’est réellement meilleure qu’une autre car tout dépend de vos objectifs et de votre style de jeu, mais choisir sa classe est essentiel pour votre progression dans le jeu. Amusez-vous bien ! Et pour ceux qui souhaitent un coup de pouce, n'hésitez pas à faire un tour sur LootBar pour achat Kamas et faciliter votre parcours en jeu !