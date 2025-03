- MotoGP 25 pour le 30 avril

Publié le Vendredi 28 février 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Le retour du vroum

Milestone a annoncé la sortie de MotoGP 25 le 30 avril 2025 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.Le jeu reprend cette fois encore tous les pilotes et circuits de la saison 2025 de la catégorie MotoGP ainsi que les catégories Moto2 et Moto3.De nouveaux circuits sont ajoutés : le circuit de Brno en Tchéquie et le tout nouveau Balaton Park en Hongrie.La grosse nouveauté du jeu est l’ajout des séances d’entraînement.Sinon, ma foi, ça reste le même genre que les précédents : des courses de moto, des circuits, de nombreux modes de jeu...