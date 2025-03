- Trident's Tale, un nouveau jeu de pirates sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch

Publié le Vendredi 28 février 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Et le grand cric, me croqua...

Nouveau jeu d'action en vue extérieure, le jeu Trident's Tale vient d'être annoncé pour une sortie en mai prochain sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch.Le jeu est développé par le studio indépendant milanais 3DClouds.Ce jeu coloré, familial, va vous permettre de naviguer sur les mers, visiter des îles désertes, explorer des donjons et bien entendu, combattre des ennemis, à savoir des monstres et d'autres pirates, que ce soit sur terre ou sur mer.On y rencontrera des personnages haut en couleurs, on recrutera son équipage, chacun ayant ses propres caractéristiques... Bref, la vie de pirate dans toute sa splendeur.