Post Trauma : l'horreur débarque le 31 mars sur PC et consoles

Publié le Jeudi 27 février 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Réalité alternative

Développé par RED SOULS GAMES et édité par Raw Fury, Post Trauma est un survival horreur prévu sur PC, PS5 et Xbox Series.Il vient d'être annoncé pour le 31 mars 2025, soit avec 5 petits mois de retard (il était prévu pour Halloween dernier).Dans le jeu, vous êtes Roman, un conducteur de train tourmenté qui se réveille dans une dimension surréaliste à la suite d'une terrible crise de panique. Vous allez devoir trouver un moyen de s'échapper de cette dimension remplie de monstres et créatures terrifiantes.Vous explorerez un monde qui mêle architecture réelle et organique de manière troublante et devrez faire preuve de patience et de réflexion pour résoudre les nombreux mystères d'un monde cauchemardesque.