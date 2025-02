- The Little Brave, le jeu d'action-plateformes avec un garÃ§on-chat est sorti

Publié le Mercredi 26 février 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Il a une gueule de fennec

Avec sa geule de Fennec (de juif errant, de pâtre grec et ses cheveux aux quatre vents...), le héros de The Little Brave crève l'écran dans ce nouveau jeu développé par un seul homme, Dimitrii Batov.Il vient de sortir sur PC, via Steam . Il est proposé à moins de 13 €.Plutôt joli et accrocheur, le jeu va raconter l'histoire de Keely, un petit garçon-chat qui vit dans un monde où la magie a disparu suite à une catastrophe. L'histoire de cette catastrophe se transmet de génération en génération. Et Keely va tenter de démêler le vrai du faux... et embarquer dans une aventure épique où il pourrait bien redonner au monde sa splendeur d'antan.