- Life is Feudal: Arden, le MMO médiéval, lance sa bêta ouverte

Publié le Mercredi 26 février 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Joue-la médiévale

LTG Studio a lancé, en 2018, le MMO Live is Feudal. Un MMO gratuit dans lequel vous pouviez découvrir la vie au Moyen-Âge, en incarnant un peu tout ce que vous vouliez : chevalier, bien entendu, mais aussi paysan, artisan, bâtisseur... l'idée étant de faire fructifier votre économie.Mais même en étant un simple citoyen, vous pouviez participer aux guerres de clans, à la défense de votre village, à la chasse...Life is Feudal: Arden reprend les mêmes bases, mais les modifie légèrement. Vous aurez désormais des zones JcE (joueur contre environnement), des zones JcJ (joueur contre joueur), et vous pourrez surtout tout faire. Vous pourrez passer d'un combat à l'épée à la forge, puis à la chasse avec un arc... vous n'aurez plus besoin de vous spécialiser pour effectuer n'importe quelle tâche.Une simplification pour mettre le jeu à la portée de toutes et tous.Le jeu met en place un système économique réaliste, des batailles épiques, la possibilité de créer son propre royaume...Life is Feudal: Arden vient de lancer une bêta ouverte. Elle est disponible gratuitement sur PC, via Steam