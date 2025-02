Katanaut : la démo disponible

Publié le Mercredi 26 février 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Un metroidvania roguelite

Metroidvania Roguelite, le jeu Katanaut est développé par le studio indépendant Voidmaw et sortira dans le courant de l'année sur PC, via Steam , où une démo est actuellement disponible gratuitement.Vue de côté, action, plateformes... le jeu se déroule dans une station spatiale dont les humains ont été transformés en monstres. Avec votre wok sur la tête (je ne sais jamais comment s'appellent ces putains de chapeaux chinois), armé d'un katana et d'un flingue, vous allez faire le ménage.Au fil de votre progression, vous allez retrouver des morceaux de mémoires perdues, qui vont vous raconter les événements qui se sont déroulés...