(TEST) Trust Vaiya, un clavier multi-appareils

Publié le Mardi 25 février 2025 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Un pour les gouvernier tous

Vous avez un clavier pour votre PC de bureau, un pour votre PC portable, un pour votre tablette, un pour votre PC de boulot, un pour... je ne sais quoi encore...Et si vous n'aviez qu'un seul clavier pour tout ça ?Trust propose le Trust Vaiya. Un clavier qui peut être utilisé en dongle USB 2.4 GHz ou en Bluetooth, sur 4 appareils. Ils peuvent être sélectionnés à la volée. Plus besoin de se ruiner en achetant de nombreux accessoires.On l'a testé pour vous et on a été convaincu.