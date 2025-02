Chernobylite 2: Exclusion Zone : la démo disponible

Publié le Mardi 25 février 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

I'm Radioactive

Toujours disponible en Kickstarter , si vous voulez soutenir le projet en contrepartie de quelques bonus et récompenses, le jeu Chernobylite 2: Exclusion Zone vient de sortir une démo gratuite, sous forme de prologue, sur PC, via Steam , lors du Steam Néo Fest.Pour l'occasion, une nouvelle vidéo a également été mise en ligne.Le jeu, signé du studio de développement, The Farm 51, est un RPG post-apocalyptique dans lequel vous incarnerez un "Planewalker" qui voyage entre les mondes parallèles à la recherche du matériau énergétique Chernobylite.Ce matériau est rare, couteux et extrêmement recherché. Le jeu se déroule dans la zone d'exclusion de Tchernobyl où vous croiserez des monstres, des mutants, des humains mutants...L'exploration sera libre et fera la part belle aux combats, mais aussi au crafting et à la gestion de votre base, que vous devrez améliorer si vous voulez survivre.Chernobylite 2: Exclusion Zone est attendu pour cette année sur PC, PS5 et Xbox Series.