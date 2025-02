Hot Rod Mayhem : la démo disponible

Publié le Mardi 25 février 2025 à 10:50:00 par Cedric Gasperini

Un Mario-Kart déjanté

On vous a déjà parlé de Hot Rod Mayhem, un petit jeu de courses délirant, avec une chouette ambiance. Le jeu vient de s'offrir une nouvelle démo sur PC, via Steam , pour le Steam Néo Fest.Notez que le jeu est attendu pour ces prochaines semaines, sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Il est développé par le studio anglais Casual Brothers.Le jeu vous entraîne à travers 10 championnats, vous faisant découvrir des circuits champêtres, forestiers, citadins, balnéaires et j'en passe, à bord de l'une des 15 voitures disponibles. Chacune a bien entendu ses atouts et ses faiblesses.De nombreuses tenues pour son personnage, dont de nombreux casques, des objets bonus pour ralentir vos concurrents seront à récupérer sur le trajet et, enfin, des défis durant les courses permettront d'obtenir plus de récompenses.Les circuits seront aussi proposés en mode miroir, reverse, forward et twisted.