Survival Machine : construction, gestion et survie

Publié le Mardi 25 février 2025 à 10:10:00 par Cedric Gasperini

Et zombies

Développé par le studio indépendant Grapes Pickers et édité par Games Operators, Survival Machine est un mélange de genres qui se déroule dans un monde post-apocalyptique.Vore base est à construire sur une plateforme en mouvement. Un peu à la manière d'un "Mortal Engines" (le film de 2018), vous devrez aussi explorer les environs à la recherche de ressources et surtout, préparer votre machine pour la nuit, où des hordes de zombies tenteront de vous submerger.Le jeu est jouable en coop. Le mode coop est d'ailleurs accessible dans la nouvelle démo qui vient de sortir sur PC, via Steam Le jeu, quant à lui, est attendu pour cette année, sans plus de précision.