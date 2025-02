(TEST) Marvel's Spider-Man 2 (PC)

Publié le Lundi 24 février 2025 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

On prend les mêmes et on recommence

Je vous ai souvent parlé, ces dernières années, de mon allergie aux super-héros, dont la surabondance de produits, et surtout de films, m'a dégoûté des super-pouvoirs, des costumes moulants et, en grande partie, des effets spéciaux.Après des années d'abstinence - ou alors vraiment sporadiquement - j'y reviens peu à peu ces derniers temps.Autant dire que la sortie de Spider-Man 2 sur PC a été une bonne surprise. Jusqu'à sa prise en mains, en fait. Parce que techniquement à la ramasse, le jeu m'a surtout renvoyé dans un monde où les vf sont insupportables tellement elles manquent de subtilité et de crédibilité.Le jeu en est-il mauvais pour autant ? Ben non. On vous explique pourquoi.