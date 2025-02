- The Bench : un jeu avec des putains de pigeons

Publié le Lundi 24 février 2025 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Découvrez ma vie, dans quelques années

Vous êtes un vieux monsieur qui s'emmerde sur son banc, dans un parc. Et parce que vous êtes plein d'expérience et de sagesse, mais plein de connerie aussi, vous allez vous amuser à faire un max de trucs pour vous occuper, comme des trucs pas forcément super-légaux.Chopez et balancez les pigeons qui veulent vous piquer votre goûter, martyrisez les ratons-laveurs, ruinez le parc en bousillant la statue, trouvez les objets cachés, résolvez les énigmes... Vous pourrez même commander aux pigeons, contre quelques miettes de votre tartine...The Bench sortira sur PC, via Steam , dans les prochaines semaines. Une démo sort dans la journée.Le jeu est signé Voxel Studips, un studio indépendant, et édité par Noovola.