Wizdom Academy annoncé pour le 17 avril

Publié le Lundi 24 février 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Avada Kevadams

On vous a déjà parlé de Wizdom Academy, un jeu de construction et de gestion dans lequel vous allez devoir développer votre académie de magie.Et non seulement vous allez devoir la développer, mais surtout construire les bâtiments, définir le programme, recruter des professeurs, recruter aussi des élèves, gérer les ressources nécessaires à l'établissement et, bien entendu, oeuvrer pour sa renommée.Le jeu est développé par Kipwak Studio. Il vient d'être annoncé pour le 17 avril et une nouvelle vidéo a été mise en ligne. Notez que le jeu, prévu sur PC, propose toujours une démo sur Steam , si vous voulez le tâter en avant-première.