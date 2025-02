Ertugrul of Ulukayin : jouez à la démo du jeu d'action médiéval turc

Publié le Lundi 24 février 2025 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Vos cheveux vont repousser

On vous a déjà parlé du jeu au nom imprononçable, Ertugrul of Ulukayin. Développé par Tekden Studio, il adapte en jeu vidéo la série TV à succès Diriliş Ertuğrul, qui raconte l'histoire médiévale de la Turquie, au fil des siècles. Elle a connu un immense succès là-bas, entre 2014 et 2019.On y découvre les vaillants habitants lutter contre les templiers, les mongols ou l'Empire Byzantin au XIIIe siècle.Le jeu Ertugrul of Ulukayin est un nouveau jeu vidéo basé sur cette série, dans laquelle on va suivre la tribu des Kayi, qui séjourne près de la ville d'Ahlat. Elle prospère jusqu'à ce qu'un jour, les troupes mongoles de Genghis Khan déferlent sur eux.Prévu pour sortir au printemps, ce jeu d'action en vue extérieure vous permet de suivre Ertugrul, le leader des Kayi, dans sa quête pour sauver les siens. Le jeu sera semi-ouvert. Vous pourrez aussi rencontrer d'autres tribus, chasser, pêcher, créer des objets... Les rêves des héros vous permettront aussi de découvrir la mythologie turque.La démo est disponible sur Steam De quoi découvrir un pays dont la grandeur, aujourd'hui, se mesure au nombre de touristes qui viennent s'y faire réimplanter des cheveux.