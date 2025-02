Fretless - The Wrath of Riffson s'offre une démo et on y a joué

Publié le Lundi 24 février 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Donc on vous dit tout

Fretless - The Wrath of Riffson est un RPG musical au tour par tour annoncé pour cette année. Une nouvelle démo vient de sortir sur PC, via Steam Développé par le studio ricain Ritual Studios et édité par les français de Playdigious, le jeu vous met dans la peau de Rob, un musicien sympa qui va combattre Rick Riffson, le boss de Super Metal Records, dont le concours Battle of the Bands lui permet de piéger les musiciens et posséder leur âme.Rob va, avec ses amis rockeurs, tenter de battre les sbires de Rick Riffson et restaurer l'harmonie dans un monde désaccordé et corrompu.Après avoir tâté un brin de la démo, le jeu est plutôt réussi pour le moment. Avec une ambiance gentillette et humoristique, Fretless - The Wrath of Riffson nous emmène dans un univers réussi, aux graphismes Pixel Art vraiment sympathiques. La bande-son est bonne, mais il ne faut pas oublier que c'est un RPG. Si les jeux de rock ont tendance à se complaire dans des jeux de rythme uniquement, ce n'est pas le cas ici. Il y a, un peu, une notion de rythme durant les combats. Et les développeurs annoncent qu'ils en ajouteront dans le jeu final, un peu comme dans Paper Mario RPG, avec un aspect QTE.Mais on reste quand même sur un RPG classique dans ses fondamentaux. Ça n'est pas forcément un reproche, même s'il y a quand même encore un peu de boulot pour trouver le bon rythme, le bon mélange.On apprécie, en tout cas, l'humour, les monstres basés sur des instruments ou matos de musique, les environnements, et les combos délirants.On attend de voir ce que donnera le jeu au final, mais sincèrement, ça semble sur la bonne voie. On vous conseille donc, à votre tour, d'aller y jeter un petit oeil.