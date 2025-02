Atelier Yumia: L'Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée présente son continent

Publié le Lundi 24 février 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Un continent, ça coule ?

Atelier Yumia: L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée sortira le 21 mars 2025 sur PS5, PS4, Nintendo Switch, PC, et pour la première fois sur Xbox Series et Xbox One. Le jeu sera proposé avec des sous-titres en plusieurs langues (français, anglais, allemand et espagnol) et un doublage en japonais.Développé par le studio Gust, est édité par Koei Tecmo Europe, ce nouvel opus de la célèbre saga Atelier se déroule dans un monde où l'alchimie, autrefois vénérée, est désormais taboue et considérée comme maléfique. On va suivre Yumia Liessfeldt, une jeune alchimiste, qui part en quête de vérité sur la chute de l'Empire Aladissien. Yumia va être aidée par Flammi, une assistante indépendante qui appartenait autrefois à sa mère.Une nouvelle vidéo a été publiée. Elle présente le continent d'Aladiss.L'occasion aussi de découvrir les membres de l'équipe de Yumia, grâce aux illustrations de Benitama, artiste japonais qui a travaillé sur le titre et que vous pouvez suivre sur X , le réseau de merde de l'autre débile.