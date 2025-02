RPG Maker With est sorti sur PS4 et PS5

Publié le Lundi 24 février 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

J'vais créer Metal Gear Gazeux, un jeu d'infiltration à base de prouts

RPG Maker With est un logiciel qui permet aux utilisateurs de créer leurs propres RPG. Vous disposez d'un maximum de ressources, de possibilités, pour créer vos propres jeux. Le principe est le même que son illustre prédécesseur : utilisez les outils à mis à votre disposition pour créer un jeu de rôle de A à Z, avec une interface revue, une accessibilité accrue et des ressources plus nombreuses.Les jeux peuvent ensuite être mis en ligne et il est possible de jouer aux jeux des autres utilisateurs.Développé par Gotcha Gotcha Games et édité par NIS America, RPG Maker With est désormais disponible sur PS4 et PS5. Notez que les jeux seront aussi publiables sur Nintendo Switch, dont la version est sortie en octobre dernier.