Le film Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX -Beginning- au cinéma les 15 et 16 mars

Publié le Lundi 24 février 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Voilà qui va être compliqué à prononcer à la caisse. "Bonjour Madame (oui, c'est cliché mais je trouve que c'est mieux quand c'est une Madame), je voudrais un billet pour GQuuuuuuX s'il vous plait"...En effet, le film Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX -Beginning- sort au cinéma les 15 et 16 mai. Gros carton au japon lors de sa sortie, cette collaboration entre le studio Khara d’Hideaki Anno, créateur de la série Evangelion, et Sunrise, à qui l'on doit l’anime Mobile Suit Gundam, le film raconte l'histoire d'Amate Yuzuriha, une lycéenne d'une colonie spatiale. Elle va rencontrer Nyaan, une jeune combattante du Clan Battle, qui organise des combats illégaux de Mobile Suits. Elle va devenir Machu, aux commandes de GQuuuuuuX, parce qu'au début, elle voulait l'appeler Robert, mais c'était trop dur à prononcer.Sa vie va basculer quand elle va croiser la route de Shuji, un garçon dont le Mobile Suit Gundam est convoité par tous...Attention, le film ne sera en salles que ces deux jours. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places. Pour découvrir la liste des cinémas participant à l'opération, c'est ici que ça se passe