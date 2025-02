Chains of Freedom : la démo disponible

Publié le Mardi 25 février 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Un nouveau jeu d'aventure surnaturel tactique au tour par tour

Une démo vient de sortir sur PC pour Chains of Freedom, sur PC, via Steam , pour le Steam Neo Fest. Pour rappel, ol s'agit d'un jeu d'aventure tactique au tour par tour se déroulant dans une ambiance surnaturelle, un peu à la Lovecraft.Vous allez évoluer en Europe de l'Est, alors que le monde est ravagé par un biocristal appelé Eden. De rencontres en exploration, vous devrez fouiller des bases militaires et villages contaminés, en passant par des usines abandonnées, vous allez aussi devoir faire face aux nombreuses mutations qui corrompent les lieux, les animaux, les habitants... Vous faites partie d'une escouade de soldats livrée à elle-même après le crash de son hélicoptère. Il faudra explorer, trouver des ressources, améliorer son équipement...Le jeu est signé Nordcurrent Labs. Il sortira cette année sur PC et plus tard sur PS5 et Xbox Series.