Tempest Rising : la dÃ©mo disponible

Publié le Mardi 25 février 2025 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Un jeu de stratégie à l'ancienne

A l'occasion du Steam Néo Fest, le jeu Tempest Rising lance une nouvelle démo, accompagnée d'un trailer. Elle est disponible sur PC, via Steam Le jeu est toujours développé par Slipgate Ironworks, et édité par Saber Interactive et 3D Realms. Il sortira le 24 avril prochain, sur PC, donc.Vous allez évoluer dans un mode dystoptique où la crise de Cuba ne s’est pas terminée telle que nous le connaissons mais par une guerre nucléaire massive. A cause de ça, une mystérieuse plante rouge, comme une vigne, a commencé à recouvrir la planète. Ce phénomène porte le nom de Tempest.3 factions avec chacune un système économique et de combat différents tentent de contrôler les lianes de cette vigne.La démo inclut le mode Skirmish en solo et 4 missions de la campagne, soit environ 2 heures de jeu.