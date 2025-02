Game of Thrones: Kingsroad s'offre une démo

Publié le Mercredi 26 février 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

RPG PC et mobile

Signé Netmarble Neo, Game of Thrones: Kingsroad est le prochain jeu issu de la célèbre franchise de livres, série TV, Comics, figurines, t-shirts, pyjamas, godemichets, lunch boxes, tablier de cuisine et j'en passe des pires et des meilleurs, créée par notre ami George R. R.Il s'agit d'un jeu d'action, à connotation RPG, jouable en solo ou en coop.Enfant illégitime de la maison Tyre, après la mort de vos frères et la menace de l'hiver, vous allez prendre les armes pour défendre les terres de Westeros.De quoi retrouver certains lieux emblématiques de la saga, comme Port-Réal ou Châteaunoir.Les combats se basent sur le rythme, entre coups portés, esquives et parades.Une démo est disponible sur PC, via Steam . Le jeu est aussi prévu sur iOS et Android. Il sortira au printemps.