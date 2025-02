- Persist Online!, le MMORPG plein de zombies vous invite à le tester

Publié le Mercredi 26 février 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Pan, dans la goule

Persist Online! est un MMORPG qui doit sortir, du moins en accès anticipé, cette année. Il est développé par CipSoft, qui a déjà travaillé sur des jeux multijoueurs dès 1997 avec son jeu Tibia.Dans Persist Online!, les joeuurs vont découvrir un monde ouvert, avec son lot de maisons, entrepôts, bâtisses en tous genres, mais aussi forêts, montagnes... et vont devoir survivre. Ils pourront s'allier pour résister aux nombreux zombies qui parsèment le monde.Dans le jeu, le tir allié sera activé et vous pourrez tout à fait, par exemple, attendre que d'autres joueurs sacagent une horde de morts-vivants, récupèrent tout l'équipement durement gagné... pour les flinguer et leur piquer leur butin.Le jeu s'offre un bêta test très prochainement et vous propose d'y participer. Pour ça, enregistrez-vous sur le site officiel