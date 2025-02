- ChromaGun 2: Dye Hard : la dÃ©mo disponible

Publié le Mercredi 26 février 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Un jeu d'action et de puzzles

Inspiré par Portal, le jeu ChromaGun 2: Dye Hard vous fait explorer des bâtiments où de nombreuses énigmes sont à résoudre. Vous pourrez y parvenir grâce à votre arme, dont la particularité est de tirer des billes de couleur. Et tous les puzzles sont basés sur les couleurs et leurs associations.Ça ne veut pas dire que de nombreux dangers ne vous attendent pas...Développé par Pixel Maniacs, édité par PM Studios, ChromaGun 2: Dye Hard sortira sur PC, via Steam , cette année. Une démo y est d'ailleurs disponible si vous voulez tester le jeu gratuitement.