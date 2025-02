(TEST) Dynasty Warriors : Origins (PC, PS5 et Xbox Series)

Publié le Jeudi 27 février 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Tranchez mille fois mille personnes

Walid aime tuer des gens.Forcément, quand on s'appelle Walid, c'est délicat de l'avouer.Mais Walid aime tuer des gens.Il ne faut surtout pas le crier trop fort, dans un pays d'abrutis où 1 personne votante sur 3 est raciste (ou complètement conne, ce qui va de paire également).Alors Walid tue des gens dans son coin, sans faire de bruit, sans crier Allahu Akbar sous les toits.Et pour info, avant d'appeler la Police, sachez que si Walid aime tuer des gens, et par milliers, c'est uniquement de façon virtuelle.Et puis ce sont des asiatiques, et vu qu'il y en a des milliards, vous allez trouver ça moins grave, n'est-ce pas ? Enfin... 1 personne votante sur 3 va trouver ça moins grave.