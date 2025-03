- Into the Scaniverse, voyagez dans 120 pays

Publié le Vendredi 28 février 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Et c'est gratuit

Into the Scaniverse vient de sortir sur Meta Quest. Plus qu'un jeu, il s'agit d'un programme vous permettant de découvrir le monde et ses beautés.Plus de 50 000 scènes en 3D des lieux célèbres ou des points d'intérêt situés dans plus de 120 pays.Stonehenge, Myrmecium et j'en passe... découvrez le monde à travers votre casque de réalité virtuelle.Vous pouvez aussi ajouter vos propers scans 3D, faits à partir de votre téléphone. De nouveaux apparaissent chaque jour.Le jeu est gratuit. Vous pouvez le télécharger dès maintenant.