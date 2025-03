PGA Tour 2K25 est sorti

Publié le Lundi 3 mars 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Les trous, ma grande passion

Retrouvez dès à présent Tiger Woods, Max Homa, Matt Fitzpatrick, ainsi que Rose Zhang, dans des tournois comme le PGA Championship à Quail Hollow, l'U.S. Open à Oakmont Country Club, le 153e Open au Royal Portrush Golf Club, l'AT&T Pebble Beach Pro-Am à Pebble Beach ou le THE PLAYERS Championship au TPC Sawgrass, pour ne citer qu'eux.EA Sports vient de sortir PGA Tour 2K25 sur PC, PS5 et Xbox Series.Au menu, le multijoueur, avec des affrontements en 1 contre 1 comme le Stroke Play, le Stableford, le Skins et les matchs en 1v1 ; les affrontements en 2 contre 2 comme le Four Ball, l'Alternate Shot, le Scramble et le Divot Derby ; le retour du matchmacking et des tours classés. Mais aussi la nouvelle mécanique EvoSwing (qui gère le contact, le rythme, la transition et la trajectoire du swing), de nouveaux types de coups, de nouvelles trajectoires de balle, denouvelles physiques de roulement et des améliorations visuelles.Enfin, il sera possible de créer son propre golfeur grâce à MyPlayer et de l'accompagner tout au long de sa carrière sur les greens les plus célèbres du monde. Une large possibilité de personnalisation est proposée. Cinq archétypes, proposant des styles de jeu spécifiques, sont disponibles : Machine, Métronome, Acrobate, Main verte et Architecte.L'équipement connaîtra lui aussi une progression au fil de votre expérience glanée.Le mode MyCareer propose une sorte de mode campagne dans lequel vous débutez en tant que rookie et espérez à terme finir dans le top 70.