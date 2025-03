Cash Cleaner Simulator : nettoyez l'argent de la pègre

Publié le Lundi 3 mars 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Un jeu WTF

Développé par Mind Control Games et éditéo par Forklift Interactive, Cash Cleaner Simulator sortira sur PC, PS5 et Xbox Series le 8 mai prochain.C'est un jeu un peu particulier puisque vous allez recevoir des millions de billets... en provenance de la pègre. Le but est de tout nettoyer. Les billets et les pièces sont sales et pourraient soit être inutilisables, soit servir de preuve contre vos clients.A l'aide de machines à laver toutes plus surprenantes les unes que les autres, vous pourrez mener à bien les missions les plus étranges les unes que les autres, acheter du nouveau matos, vous noyer dans les biftons...Les développeurs ne savent plus quoi inventer...