Valorant : un nouvel agent disponible dès demain

Publié le Mardi 4 mars 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Et ça continue, encore et encore

Valorant continue son petit bonhomme de chemin. Pour la saison 2025 Acte II, un nouvel agent débarque dès demain. Une nouvelle agente, d'ailleurs, devrait-on dire, puisqu'il s'agit de Waylay.Cette nouvelle agente peut se transformer en particules de lumières pour accélérer sur le champ de bataille, et frappe ses ennemis à l'aide d'éclats de lumière.Dès le 6 mars, de nouvelles skins Cyrax feront aussi leur apparition. Des cristaux stellaires permettront de former des skins de Vandal, Ghost, Guardian, Stinger et d'un éventail. Enfin, un nouveau passe de combat sera également disponible.