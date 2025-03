- OMEGA 6 The Triangle Stars est sorti sur PC et Nintendo Switch

Publié le Lundi 3 mars 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Un jeu d'acides gras polyinsaturés

Takaya Inamura est un ancien Directeur Artistique de chez Nintendo qui a notamment bossé sur des jeux tels que The Legend of Zelda, F-Zero ou Star Fox.Et OMEGA 6 The Triangle Stars est un jeu d'aventure à l'ancienne, façon 16bits, tiré du manga de ce monsieur.Il est développé par Happymeal et Pleocene, et édité par Clear River Games et City Connection.Le jeu va nous fait suivre les aventures de Thunder et Kya, à bord de leur vaisseau spatial l'Omega-6. Nos deux héros vont débarquer sur une nouvelle planète destinée à accueillir une colonie humaine. Plus de 100 extra-terrestres différents vont être croisés dans l'aventure.OMEGA 6 The Triangle Stars est désormais disponible sur PC et Nintendo Swtich.