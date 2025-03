- Shop Simulator: Waifu Pillows, le jeu de coussins sexy est sorti

Publié le Mardi 4 mars 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

facepalm ?

Développé par Three River Games, Shop Simulator: Waifu Pillow vous met dans la peau d'un propriétaire d'une boutique de coussins Waifu. A vous de décorer votre boutique, choisir les modèles, fixer les prix...Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, sachez que, très en vogue au Japon, mais pas inconnus de quelques désespérés sentimentaux chez nous, les Waifu sont de gros et longs coussins sur lesquels vous collez l'image d'une fille ou d'un garçon en grand, et les acheteurs vont dormir avec et le serrer très fort dans leur bras pour avoir l'impression de partager leur vie avec quelqu'un... Ça peut être un personnage de manga... mais aussi carrément un acteur, un chanteur, ou moi, par exemple, si vous avez un petit faible pour ma silhouette moelleuse.Le jeu vient de sortir sur PC, via Steam Et franchement, entre désespoir et consternation, mon coeur balance.