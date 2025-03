Commandos : Origins en boÃ®te pour le 22 mai

Publié le Mercredi 5 mars 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Le retour de la série culte

Série culte sortie à la fin des années 90, Commandos est de ces jeux qui ont fait le bonheur des amateurs de stratégie tactique en temps réel.Encore vraiment sympa à jouer de nos jours, 27 ans après sa sortie, le premier Commandos a vu débarquer quelques suites au fil des ans, avant de s'éteindre au milieu des années 2000.La bonne nouvelle, c'est que la licence n'est pas morte. Commandos: Origins débarque le 9 avril prochain sur PC. Et le 22 mai, il sera même disponible en boîte, sur PS5 et Xbox Series.Ces boîtes, en édition Deluxe, proposera la bande-son numérique en bonus, un modèle 3D imprimable du buste du personnage Bérêt Vert, un calendrier numérique et 6 skins bonus.Le jeu, quant à lui, permet de retrouver notre équipe de soldats lancés derrière les lignes ennemies pour des missions de sabotage, d'assassinat, de sauvetage et j'en passe. Une équipe composée de Jack O’Hara "le Béret Vert", Thomas "le Génie" Hancock, Francis T. "le Tireur d’élite" Woolridge, Samuel "le Conducteur" Brooklyn, James "le Marine" Blackwood et René "l’Espion" Duchamp.Il s'agira toujours d'un jeu tactique en temps réel avec une vue en 3D isométrique.C'est signé Microids et on l'attend de pied ferme.