Dragonkin: The Banished sort demain en accÃ¨s anticipÃ©

Publié le Mercredi 5 mars 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Ça sent le soufre

Le monde est ravagé par la corruption. Le sang de dragons fait émerger des créatures plus terrifiantes les unes que les autres. Vous allez donc prendre les armes et partir à la recherche des Seigneurs Dragons dans le but de les éliminer.Trois héros, chacun avec ses propres capacités et ses propres compétences, sont à votre disposition. Le barbare, l'oracle et le chevalier. Chacun a également son propre arbre de compétences, qu'il conviendra de choisir avec soin au fil de l'expérience glanée.Dragonkin: The Banished est un hack'n slash, un Diablo-like si vous préférez, développé par Eko Software et édité par Nacon et qui sort demain en accès anticipé sur Steam Une démo est disponible, si vous voulez y jeter un coup d'oeil avant de l'acheter.Le jeu sortira aussi sur PS5 et Xbox Series, quand il sera proposé en version finale.