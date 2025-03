- Split Fiction : une édition spéciale livrée avec une vraie personne dedans pour devenir votre ami

Publié le Mardi 4 mars 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Une bonne idée

Le problème des jeux coop, à jouer sur le même écran, est que vous n'avez pas forcément d'ami avec qui faire une partie. EA et Hazelight ont décidé de créer une édition spéciale "Friend Edition" pour leur prochain jeu, Split Fiction.Baptisée l'Edition Amitié chez nous, où elle sera disponible en petite quantité, elle est livrée avec le jeu, certes, mais aussi avec une vraie personne dans la boîte. Un vrai autre joueur avec qui vous pourrez partager quelques heures de jeu, dans votre salon.On n'a pas le détail exact au niveau prix, ni durée de vie (faut pas croire que la personne va rester chez vous pour toujours), mais l'idée est particulièrement intéressante, il faut bien l'avouer.Notez que nous avons commandé un exemplaire pour voir de quoi il s'agit exactement et ne manqueront pas de vous faire un retour sur cette édition livrée avec une véritable personne à l'intérieur.Hazelight, le développeur, signale que, de manière moins coûteuse et plus simple, il existe un serveur Discord officiel pour trouver des amis avec qui jouer. Mais c'est moins drôle quand même.