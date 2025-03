Sid Meier's Civilization VII : la mise Ã  jour 1.1.0 est disponible

Publié le Mercredi 5 mars 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Et ce n'est pas fini

Nouvelle merveille naturelle à découvrir : le Triangle des Bermudes (gratuit pour tous les joueurs)

Ajustements supplémentaires de l'interface utilisateur, peaufinage et résolution des problèmes signalés.

Changements significatifs dans la voie de l'héritage culturel et la victoire de l'ère moderne ; les chefs de l'IA seront également plus aptes à remporter une victoire culturelle (attendez-vous donc à moins de piles d'unités d'explorateurs !)

Possibilité de convertir les villes saintes dans l'ère de l'exploration. Notez que lorsque les joueurs créent leurs propres unités missionnaires, elles suivront toujours la religion choisie par le joueur.

Les unités navales pourront disperser les puissances indépendantes côtières.

La balance transmet plusieurs mémentos.

Amélioration de l'action de déballage de l'armée.

Résolution des problèmes signalés concernant le multijoueur et l'ajout d'amis avec un compte 2K.

Pour les joueurs sur console : toutes les mises à jour antérieures à la mise à jour 1.0.1, patchs 1, 2 et 3, seront implémentées, en plus des éléments mentionnés ci-dessus.

Tout aussi sympathique soit-il, comme vous pouvez vous en rendre compte dans notre test , Sid Meier's Civilization VII n'est pas pour autant exempt de défauts et de quelques bugs.Le studio de développement, Firaxis, continue de peaufiner son jeu et prend, notamment, en compte les retours de ses joueurs. Une nouvelle mise à jour, la 1.1.0, vient d'être déployée.Elle améliore l'interface, l'IA et ajoute quelques joyeusetés au niveau du contenu. En voici la liste :