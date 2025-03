Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 annoncé pour juillet

Publié le Jeudi 6 mars 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Le retour du Roi

Après la sortie des deux premiers opus sur PC consoles il y a 5 ans, Activision remet ça en proposant les épisodes 3 et 4 de sa saga Tony Hawk's Pro Skater en version remasterisée.Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 sortira le 11 juillet prochain (accès dès le 8 en cas de précommande des éditions Deluxe et Collector).Cette remise au goût du jour débarque même avec des bonus : nouveaux skaters, figures plus spectaculaires, bande-son et même de nouveaux parcs. Un moide multijoueur en ligne, crossplay, sera également inclus pour jouer jusqu'à 8.Le jeu sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.Les précommandes sont d'ores et déjà lancées.