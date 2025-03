- My Little Universe sort sur Xbox et PlayStation

Publié le Jeudi 6 mars 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Mignon et sympa

Sorti en octobre 2023 sur PC et Nintendo Switch, le jeu My Little Universe vous met dans la peau d'un bonhomme silhouette qui veut transformer sa nouvelle planète en un petit paradis.Au fil de ses explorations (restreintes parce que la planète est vraiment petite), il va couper du bois, construire sa maison, des bâtiments, aménager les lieux... sans oublier de construire une navette spatiale pour aller explorer une nouvelle planètr, et ainsi de suite.Quelques 65 donjons qui vous attendent. Plus de 70 types de ressources sont à récupérer, plus de 150 types d'ennemis à combattre...Le jeu est jouable en coop locale.Il vient d'être annoncé sur PS4, PS5 et Xbox Series pour le 4 avril.