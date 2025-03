- Seafarer: The Ship Sim, un jeu de simulation de navire

Publié le Jeudi 6 mars 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Tiens bon la vague et tiens bon le vent

Seafarer: The Ship Sim est un jeu développé par Astragon Entertainment qui vous met aux commandes de navires. Tout un tas de modèles sont disponibles, de la petite navette, du bâteau de marin-pompier jusqu'au gros transporteur de containers en passant par tout un tas de machin qui va sur l'eau et qui ne demande qu'à couler à la moindre de vos conneries.Le jeu promet une énorme carte à parcourir, des ports aux grand-large, le tout inspiré des paysages nord-européens.Vous pourrez embrasser plusieurs carrières, piloter les navires et vérifier les moteurs, utiliser les grues,utiliser les canons à eau...Et surtout, pensez à votre sac à vomis : le roulis sera retranscrit.Le jeu sort cet été sur PC. On ne sait pas si on pourra piloter un chasseur de baleines japonais ou un paquebot en 1912.