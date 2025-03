- Footgun: Underground, un roguelite allemand sur Nintendo Switch

Publié le Vendredi 7 mars 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Mit einer Kugel

Footgun: Underground est un jeu développé par le studio allemand indépendant Turtle Knight Games et édité par CobraTekku Games. Il a été sélectionné pour les German Computer Game Award et les German Developer Award l'année dernière.Ce roguelite vous met dans la peau d'un type amnésique qui se réveille dans le futur à bord d'une capsule cryogénique. Pas de flingue, d'épée, de pouvoirs magiques... juste une jambe cybernétique et... un ballon. C'est avec elle que vous allez pouvoir combattre les ennemis, nombreux, qui parsèment les niveaux.Dans des salles présentées de manière aléatoire, vous allez combattre en shootant le ballono; glaner de l'expérience, améliorer vos compétences, trouver de nouveaux ballons... et recommencer.Le jeu vient de sortir sur Nintendo Switch.