(TEST) Monster Hunter Wilds (PS5, Xbox Series X|S, PC)

Publié le Jeudi 6 mars 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Aussi sauvage que le nom le suggère

J'ai suggéré que je pourrais m'occuper du test de Monster Hunter Wilds. Parce que même si c'est une série que je n'ai jamais vraiment appréciée, il est de bon ton de tester régulièrement tous les gros titres qui sortent.On a crevé les pneus de ma voiture. On a cloué un chat noir sur ma porte. On a essayé de m'écraser. J'ai failli recevoir un piano sur la tête. Et ça, seulement la première heure.Finalement, quand j'ai renoncé au test, on a remplacé mes pneus et repeint ma porte.Bref, Inès a testé le jeu, en compagnie d'Arthur. Y'a des trucs, faut pas chercher à les changer.