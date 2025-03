Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars est sorti

Publié le Vendredi 7 mars 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Du neuf avec du vieux (encore)

La saga Suikoden revient dans une version remasterisée. Suikoden I&II Gate Rune and Dunan Unification Wars vient de sortir sur PC, Nintendo Switch, PS4/PS5, Xbox One et Xbox Series.Un nom à rallonge pour annoncer le remastered des deux opus les plus célèbres : Suikoden 1 et 2.Pour rappel, Suikoden est une franchise de jeux de rôles japonais (JRPG) avec des combats au tour par tour. La spécificité de la franchise est que le joueur pourra recruter une véritable armée de personnages jouables : une centaine de personnages par titre, au bas mot.Ce remaster offre un lifting HD aux graphismes et aux musiques des deux premiers opus de Suikoden, ainsi que des portraits retravaillés pour tous les personnages. Le gameplay a également été modernisé, de nouvelles fonctionnalités ont été implémentées, telles qu’un journal de dialogues, des batailles automatiques ou encore des batailles à double vitesse.