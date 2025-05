- Galactic Glitch : le shooter sort en version finale le 3 juin

Publié le Vendredi 16 mai 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Ça tire de partout

Galactic Glitch est un jeu signé du studio allemand Crunchy Leaf Games et il est disponible en accès anticipé sur Steam depuis le 15 Juillet 2024. Il sortira enfin en version finale le 3 juin prochain.Il sera proposé au prix de 14,99 €.Dans le jeu, vous pilotez un vaisseau spatial. Vous allez affronter des vaisseaux ennemis et différents boss. Il faudra étudier leurs forces, leurs faiblesses, leurs déplacement et prendre en compte la physique dans l'espace restreint de combat qui vous est imposé. Cette physique pourra être modifiée selon les niveaux et différentes contraintes apparaîtront.Vous pourrez compter, heureusement, sur vos capacités spéciales et de nouveaux équipements à créer, pour en venir à bout. Une fois un vaisseau ennemi détruit vous pouvez utiliser ses pièces comme munition. Débloquez et améliorez plus de 70 armes différentes à travers votre partie.