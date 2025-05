- The Shadow Syndicate : un jeu à la Blacksad

Publié le Lundi 5 mai 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Un jeu de wouf

Développé par le studio indépendant colombien KillaSoft, The Shadow Syndicate est un jeu narratif, avec action et infiltration, qui vous plonge dans une ambiance "Noir" façon policier US, avec cette atmosphère brumeuse, au sens figuré.Le jeu se déroule à Brooklyn, dans les années 30. Il met en scène des animaux anthropomorphes. Vous incarnez Sam Marlow, ancien soldat devenu détective privé. Sam va être plongé dans une enquête impliquant des sociétés secrètes qui menacent de prendre le pouvoir dans la ville...Indices à trouver, personnages à intérroger, combats, fusillades cinématographiques avec ralenti...Un jeu à suivre, donc.Aucune date de sotie n'a été communiquée. Le jeu devrait sortir sur PC, Xbox Series et PS5.