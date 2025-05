- Préserve, le nature-builder écolo, sort le 15 mai

Publié le Lundi 5 mai 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Au naturel

Preserve est un Nature Builder, en opposition aux city-builders. Là, vous allez devoir bâtir un écosystème, aussi bien en horizontal qu’en vertical.Vous devrez placer des plantes et des animaux pour qu'ils vivent en parfaite symbiose et qu'ils prospèrent ensemble. Plusieurs biomes seront proposés, comme les forêts alpines ou la savane, en passant par les récifs tropicaux. Ils peuvent être mélangés, pourvu qu'ils soient placés judicieusement et que leur placement soit cohérent.Sorti en accès anticipé en août de l'année dernière, le jeu débarque en version finale le 15 mai prochain. Il sera disponible sur PC, mais aussi sur Nintendo Switch, PS4, PS5 et Xbox Series.Il est signé Grindstone, pour l'édition et Bitmap Galaxy, pour le développement.