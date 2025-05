(TEST) Days Gone Remastered (PS5)

Publié le Jeudi 15 mai 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Surcoté à l’époque, mais aujourd’hui ?

Days Gone fait partie de ces espoirs déçus, de ces ratés incompréhensibles, parce que la base était bonne mais que le jeu est plombé par des choix catastrophiques et un manque d'investissement flagrant des développeurs dans la narration. Et un peu dans la technique aussi.Bref, un de ces jeux que j'attendais... et que je ne peux désormais plus voir en peinture.C'est pour cela que le test de ce Remastered a été donné à Walid, lui qui est toujours gentil, toujours de bonne humeur, toujours prêt à voir le meilleur dans chacun d'entre nous et dans chaque chose.Mais pas cette fois, apparemment.