PlayStation Plus : Encore plus de jeux gratuits en mai

Publié le Jeudi 15 mai 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Quelques petits trucs sympas

Sand Land | PS4, PS5

Soul Hackers 2 | PS5

Five Nights at Freddy's: Help Wanted - Full Time Edition | PS4, PS5

Battlefield V | PS4

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy | PS4, PS5

Granblue Fantasy Versus: Rising | PS4, PS5

Humankind | PS4, PS5

Story of Seasons: A Wonderful Life | PS5

Gloomhaven Mercenaries Edition | PS4, PS5

Battle Engine Aquila | PS4, PS

Comme d'habitude, alors que le mois est entamé, Sony ajoute des jeux gratuits, offerts aux joueurs ayant souscrit à un abonnement Playstation Plus, selon les formules Essential, Extra et Premium.Et comme à chaque mois chez Gamalive, on se dévoue pour vous annoncer les heureux élus qui rejoindront (peut-être) votre biblliothéque dès le 20 mai :Voici la liste des jeux...PlayStation Plus Extra et Premium :PlayStation Plus Premium – PS VR2 et classiques :