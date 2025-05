Richat Structure : élucidez le mystère du trou

Publié le Jeudi 15 mai 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Chérie, viens ici !

Développé par un studio mauritanien, Alawar, le jeu Richat Structure est annoncé sur PC, via Steam , dans les prochaines semaines.Le jeu vous met aux commandes d'une équipe de scientifiques, envoyée explorer un trou. Et pas n'importe quel trou : la Cible de la Terre. Une structure circulaire étrange que vous allez étudier.Vous allez creuser cette structure, créer des mines, gérer la direction de l'excavation, mais aussi créer votre structure d'études : labo, modules de recherches...Des anomalies vont être découvertes. Des choses étranges... qui pourront mettre à mal la santé mentale de votre personnel...Plus vous creusez, plus les employés vont se comporter bizarrement et raconter des choses étranges : à vous de démêler le vrai du faux pour continuer votre excavation...