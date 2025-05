- 1000 Deaths, un jeu de plateformes psychédélique

Publié le Mercredi 14 mai 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Délirant

1000 Deaths est un nouveau jeu de plateformes en 3D qui vient d'être annoncé sur PC, via Steam . Une démo est d'ores et déjà disponible, si vous voulez tester le jeu dès à présent.Il est développé par Pariah Interactive et sortira normalement dans le courant de l'été.Dans un univers surréaliste, vous allez incarner un des quatre personnages délirants proposés, chacun avec ses propres capacités. Au fil de votre progression, vous allez en définir sa vie : ses amitiés, ses succès, ses amours...Chaque choix modifie les mécaniques de gameplay des niveaux que vous allez parcourir.Un jeu complètement barré, avec des personnages complètement barrés, comme le montre la bande-annonce :