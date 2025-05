How 2 Escape: Lost Submarine annoncé pour le 24 juin

Publié le Mercredi 14 mai 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

On va essayer de faire mieux que le Titan...

On vous repaler de How 2 Escape: Lost Submarine, un jeu qui se joue à deux et dans lequel un joueur est dans le sous-marin et tente de résoudre des énigmes, l'autre communique avec lui et lui donne des indices.Le but est d'éviter une troisième guerre mondiale. Le temps est compté.Un seul exemplaire du jeu est nécessaire pour jouer à deux, le deuxième joueur étant, dans ce cas, forcément la personne qui aide son ami et joue via son smartphone. Mais si deux personnes ont le jeu, elles pourront jouer ensemble, quelle que soit la plateforme sur laquelle elles évoluent.Le jeu est développé par le studio Breakfirst Games et édité par Maximum Games. Il est prévu sur PC, Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 et Nintendo Switch, le 24 juin prochain.Une démo est disponible sur PC, Nintendo Switch et PlayStation.